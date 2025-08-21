Borsa İstanbul'da tarihi zirve

Güncelleme:
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,55 yükselişle 11.195,98 puandan başladı. Borsa İstanbul seans içinde 11 bin 263,83 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,55 yükselişle 11.195,98 puandan başladı. Borsa İstanbul seans içinde 11 bin 263,83 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Yükselişler holding hisseleri öncülüğünde sürüyor.

DÜN 11.134,73 PUANDAN TAMAMLADI

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,58 değer kazanarak 11.134,73 puandan tamamladı.

YÜZDE 0,55'LİK ARTIŞ

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 61,25 puan ve yüzde 0,55 artışla 11.195,98 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,96, holding endeksi yüzde 0,55 değer kazandı.

EN ÇOK KAZANDIRAN YÜZDE TEKSTİL DERİ

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,37 ile tekstil deri, tek kaybettiren ise yüzde 0,07 ile madencilik oldu.

GÖZLER ABD'DEKİ SEMPOZYUMDA

Küresel piyasalarda, bugün ABD'de başlayacak Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndan gelecek mesajlar yatırımcıların odağına yerleşti. Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi ve haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.300 ve 11.400 seviyelerinin direnç, 11.100 ve 11.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Erdem Aksoy
Yorumlar (12)

Haber YorumlarıHasan Turk:

Eko icerde ibb otobusleri arizali kaza yapti haberleri kesildi ...

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKainat ve Yokluk:

Tüm herkesin Borsa Bayramını kutlar.. hepiniz gözlerinden tek tek öpmüşem. Nice Borsalı Mutlu Yıllara Dileğim ile.

yanıt1
yanıt0
Haber Yorumlarıİbrahim Karabaş:

Bir emekçi olarak bana ne

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKainat ve Yokluk:

Emekçi mi .. Ekmekçi mi ?

yanıt1
yanıt0
Haber YorumlarıEmrah Sarıgöz:

Dolar 41 TL olmuş onuda görüyoruz malesef

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKainat ve Yokluk:

Dolar isterse 101 lira olsun.. Kime ne. Bizim Ülke Türkiye. Burasï Ametika Değil. Burası TÜRKİYE. Yani ABD deki suç kayıtlarım burada geçersiz sayılmaktadır.

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıRecep Ak:

Bı de son onu KY sor. Nerede Ky var . Defter değeri O 50 nin altında gıdım ilerlemiyor. 11 bin değil 21 olsa ne fayda. Vestl 107 den 39 a düştü. Ky ne kazandı? Ülkedeki gelir adaletinin örneği borsa gibi

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlkol yasaklanmalidir:

bize ne kazanan holdingler şirketler borsa ihracat turizm halka yansimadjkca hiçbir değeri yok kazanan tüccarlar patronlar işçi halk değil her gün marketler fiyat artışına devam ediyor bir hükumetin başarısı ihracat turizm rekoru ile ölçülmez halkin alim gücü ile ölçülür hükumet bir an önce kira ve market fiyatlarına müdahale etmeli yoksa Allah verdiği yetkiyi geri alacak

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 12 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
