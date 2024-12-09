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Suriye'de rejim değişikliğinin ardından Türk borsasında bir sektörün hisseleri adeta coştu

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Borsa İstanbul, Suriye'de iç savaşın artık sona ermeye yaklaşmasıyla yüzde 1'lik yükselişle açıldı. Ülkenin yeniden inşasında Türk şirketlerinin aktif rol oynayacağı beklentisiyle çimento hisseleri tavan yaptı.

Hafta sonu Esad rejiminin yıkılması Borsa İstanbul'da olumlu rüzgarların esmesine sebep oldu. Komşu Suriye'de yaşanan son gelişmeler 13 yıl süren iç savaşın artık sonuna gelindiği şeklinde yorumlandı. BIST 100 endeksi sabah saatlerinde yüzde 1'lik yükselişle 10 bin 188 puana çıktı.

ÇİMENTO HİSSEELERİ COŞTU

Borsa İstanbul'da özellikle Suriye'nin yeniden inşa sürecinde aktif rol alabileceği düşünülen çimento şirketleri sert yükseldi. Açılışta çimento fabrikaları bulunan Uşak Seramik ve Sanko Holding'in hisseleri yüzde 10 yükseldi.

Nuh Çimento, OYAK Çimento, ÇİMSA, Limak Doğu Anadolu Çimento ve Çimbeton hisseleri de tavan olurken Afyon Çimento yüzde 8 yükseldi. İskenderun Demir ve Çelik (İsdemir) hisseleri de sabah saatlerinde yüzde 10 değer kazandı.

Suriye'de rejim değişikliğinin ardından Türk borsasında bir sektörün hisseleri adeta coştu
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıBükücü:

Bir tek benim hisse yükselmemiş :(

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Hikaye hepsi. Yine vuracak olanlar vurur çıkarlar. Manipülasyona açık en büyük borsa bizde. Cezası kanunda hapis der. BI de 3-5 ay işlemlerden men. Ne okur, başkalarının adına devam ederler. Hepsi o kadar. Bakan Bey borsa da borsa dedikce saldırıyoruz boş hayallere. Şu an tek ekonomik gerçek kâr vadeli hesaplarda. Garantili. Düştü kalktı derdi yok. Haram haram? Borsa çok mu helal bize? Kripto, altun çok mu helal? Kendimizi kandırmayalım.

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