VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda nisan vadeli endeks kontratı, güne yüzde 4,24 artışla 15.615,00 puandan başladı. Önceki gün satıcılı bir seyir izleyen kontrat, akşam seansında kayıplarını telafi etti. Küresel piyasalardaki gelişmelerle birlikte analizler, endekste belirli direnç ve destek seviyeleri belirledi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı nisan vadeli kontrat güne yüzde 4,24 yükselişle 15.615,00 puandan başladı.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen nisan vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,98 azalışla 14.980,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise kayıplarının bir kısmını telafi ederek 15.174,00 puandan işlem gördü.

Nisan vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 4,24 üzerinde 15.615,00 seviyesinden işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, Orta Doğu'da ABD ve İran arasında ateşkes sağlanmasının ardından pozitif bir seyir izleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve ABD Merkez Bankasının (Fed) toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 15.700 ve 15.800 puanın direnç, 15.500 ve 15.400 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu
40 günlük savaşta 2 haftalık ateşkes! İşte 10 maddelik anlaşma planı

40 günlük savaşa 2 hafta ara! İşte 10 maddelik anlaşma planı
Serenay Aktaş’tan erkeklerle ilgili çok konuşulacak sözler: Siz basitsiniz, biz zoruz

Çok konuşulacak sözler: Biz de kaşlı bıyıklı gezeriz
İki devlet bankasının genel müdürleri değişti

İki devlet bankasının genel müdürleri değişti
Selen Görgüzel’den Narin Güran’ın mezarına ziyaret: Bir melekle buluştum

Paylaşımı yürek dağladı: Bir melekle buluştum
Komşu ülkede casus krizi! Albay, NATO bilgileri Çin'e sattı

Komşu ülkede casus krizi! Albay, NATO bilgileri Çin'e sattı
Serenay Aktaş’tan erkeklerle ilgili çok konuşulacak sözler: Siz basitsiniz, biz zoruz

Çok konuşulacak sözler: Biz de kaşlı bıyıklı gezeriz
Trump'ın ateşkes açıklamasının ardından brent petrol fiyatı düştü

Tek bir açıklamasıyla çakıldı! Düşüş öyle böyle değil
Simge Sağın'dan soruşturma sonrası açıklama: Özel laboratuvarda da test yaptırdım

Simge Sağın’dan kritik hamle! İkinci bir test daha yaptırdı