Borsa İstanbul'da Manipülasyon Soruşturmasında 19 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
Borsa İstanbul'daki manipülasyon iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 19 şahıs adliyeye sevk edildi. 13 şüpheli tutuklandı, 6'sı için adli kontrol kararı uygulandı.
BORSA İstanbul (BİST) pay piyasasındaki bazı işlemlerde manipülasyon yaptıkları öne sürülerek haklarında açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 19 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 13'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 6 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Borsa İstanbul'da işlem gören sermaye piyasası araçlarında manipülasyon yapıldığı yönündeki iddialar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonunda gözaltına alınan 19 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alındıktan sonra Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüphelilerden 13'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. 6 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.