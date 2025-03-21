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Borsa İstanbul'da kayıpların artmasının ardından ardı ardına devre kesici uygulaması başladı

Borsa İstanbul'da kayıpların artmasının ardından ardı ardına devre kesici uygulaması başladı
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Borsa İstanbul'da Çarşamba günü başlayan sert hareketlilik devam ediyor. Kayıpların yüzde 7'yi bulduğu Çarşamba günü iki kez uygulanan devre kesici bugün de kayıplar yüzde 3'ü bulunca tekrarlandı. Seans sonuna kadar yukarı adım kuralının geçerli olacağı bildirildi.

Borsa İstanbul'da kritik gelişmeler ardı ardına yaşanıyor. Güne yüzde 0,53 düşüşle 9.758,53 puandan başlayan BIST 100 endeksinde saat 10:12'de kayıp yüzde 5'i aşında BİST 100'de devre kesici uygulandı. Devre kesici 11:22 itibarıyla sona ererken satış işlemlerinin devam etmesi sonucunda 11:27'de ise 2. devre kesici uygulaması kararı alındı. Analistler, teknik açıdan 9.600 puanın destek seviyesi olarak öne çıktığını belirtiyor.

Kritik gelişmeyi Borsa İstanbul yönetimi yaptığı yazılı açıklamayla duyurdu. Açıklamada "Saat 10:12:25 itibarıyla BIST100 endeksinde meydana gelen yüzde 3 değişim sebebiyle Pay Piyasasında açığa satış yapılabilen işlem sıralarında açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacaktır" ifadelerine yer verildi.

MERKEZ BANKASI'NDAN KERİTİK HAMLE

Döviz fiyatlarındaki hareketlilik sonrası Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu, dün takvim dışı toplantı düzenledi. Alınacak tedbirler ayrıntılarıyla görüşüldü. Gecelik Borç Verme Faizi %44'ten %46 seviyesine çıkarıldı. Politika Faizi ise %42,50'de sabit kaldı. Analistler özellikle gecelik borç verme faizinin artırılmasının bankaların daha yüksek maliyetli borçlanmasına neden olacağı için Türk lirasındaki kontrolün sıkılaştırılmasını sağlayacağını belirtiyor.

Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
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Yorumlar (12)

Haber Yorumlarıahmet:

BU YABANCI BANKALARA NEDEN İŞLEM YASAĞI KONULMUYOR BU SÜREÇTE.NEDEN İNSANLARIN ZARAR ETMESİNE GÖZ YUMULUYOR.BÖYLE DURUMLARDA EN FAZLA ZARARI BORSADAKİ YATIRIMCI GÖRÜYOR.

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Haber YorumlarıBanu Çelik:

ülkenin ekonomisi o kadar kötü ki belediye başkanı gözaltına alındı diye hayat durdu. lütfen gidin artık akape

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Haber Yorumlarıumut mergen:

AK TROLLER SIZ NE ZAMAN DEVRE KESECEKSINIZ

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Haber YorumlarıSnr:

Beter olun.reisiniz ekonomist.o duzeltir hayat pahaliligini duzelttigi gibi

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Haber YorumlarıDemir Acer:

kayiba neden olan sirketler ekonomiyi batirmak istiyen kukla sirketlerdir onlarin islemleri derhal durdurulmali

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Haber YorumlarıCan Yorumcu:

Millet dolara yuklenecek faizlerin yuzde 50 nin.uzerine çıkması lazım. Ufak arttırılarak sadece o günü kurtarır ipin ucunu kaçırırsınız olan yine millete olur. Borsayı neden 3 gün kapatmasınız gerçi sizin için milletin ne önemi var, emeklinin ne önemi var.

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Haber YorumlarıHAK SİZİNDİR:

Yapıtlarınız ile gurur duyun ülke nerelere gidiyor . din, ahlak, dayanışma, aile, vicdan, merhamet, kültür, yardımlaşma sıfıra doğru gidiyor bizliğimiz kayboldu ve buna alkış tutuyoruz .

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Haber YorumlarıGerçekacıdır:

CHP ve muhalefet şirketlerine bundan sonra ihale vermeyin. her fırsatta ekonomi üzerinden saldırıyorlar. Batılılı lar Reis i devirmek için kukla eko larını kurtarmak için ellerindeki en büyük güç ekonbomiyi parayı kullanıyorlar...

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

adaletin hukuğun anayasanın ayaklar altına alındığı herhangi bir sistem kısa devre yapar sigortalar atar devre kesiciler çalışır fakat arıza giderilmeden sigortaları devre kesicileri açmayın yine sigorta atar kablolar inceyse tesisatı bile yakabilirsiniz

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