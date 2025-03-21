Borsa İstanbul'da kayıpların artmasının ardından ardı ardına devre kesici uygulaması başladı

Borsa İstanbul'da kritik gelişmeler ardı ardına yaşanıyor. Güne yüzde 0,53 düşüşle 9.758,53 puandan başlayan BIST 100 endeksinde saat 10:12'de kayıp yüzde 5'i aşında BİST 100'de devre kesici uygulandı. Devre kesici 11:22 itibarıyla sona ererken satış işlemlerinin devam etmesi sonucunda 11:27'de ise 2. devre kesici uygulaması kararı alındı. Analistler, teknik açıdan 9.600 puanın destek seviyesi olarak öne çıktığını belirtiyor.

Kritik gelişmeyi Borsa İstanbul yönetimi yaptığı yazılı açıklamayla duyurdu. Açıklamada "Saat 10:12:25 itibarıyla BIST100 endeksinde meydana gelen yüzde 3 değişim sebebiyle Pay Piyasasında açığa satış yapılabilen işlem sıralarında açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacaktır" ifadelerine yer verildi.

MERKEZ BANKASI'NDAN KERİTİK HAMLE

Döviz fiyatlarındaki hareketlilik sonrası Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu, dün takvim dışı toplantı düzenledi. Alınacak tedbirler ayrıntılarıyla görüşüldü. Gecelik Borç Verme Faizi %44'ten %46 seviyesine çıkarıldı. Politika Faizi ise %42,50'de sabit kaldı. Analistler özellikle gecelik borç verme faizinin artırılmasının bankaların daha yüksek maliyetli borçlanmasına neden olacağı için Türk lirasındaki kontrolün sıkılaştırılmasını sağlayacağını belirtiyor.