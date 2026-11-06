Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Borsa İstanbul'da hisse senetleri haftalık yüzde 6,72 değer kazandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık yüzde 6,72 değer kazanırken BIST 100 endeksi 11.482,60 puandan kapandı. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 3,57 artışla 6 bin 520 liraya, cumhuriyet altını yüzde 4,24 artışla 42 bin 928 liraya yükseldi.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda yüzde 6,72, altının gram fiyatı yüzde 3,57, avro/TL yüzde 0,37 ve dolar/TL yüzde 0,42 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 10.626,34 puanı ve en yüksek 11.617,00 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 6,72 artarak 11.482,60 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 3,57 artışla 6 bin 520 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 4,24 artışla 42 bin 928 liraya yükseldi.

Geçen hafta sonu 10 bin 340 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 3,97 artışla 10 bin 750 liraya yükseldi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,42 artışla 50,1580 liraya çıkarken avro yüzde 0,37 artışla 55,9290 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,84, emeklilik fonları yüzde 1,10 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında yatırım fonları arasında en çok kazandıran yüzde 2,51 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

Kaynak: AA
Muhteşem Yüzyıl'ın Pargalı İbrahim'i Okan Yalabık'ın son hali şaşırttı!

Pargalı İbrahim'i görenler tanımakta zorlandı! İşte son hali
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

8 kişinin katili kaçarken muhtarın kapısını çalmış: Hakkında şikayet var, Ankara'dan geliyorum

8 kişinin katilinin muhtara söylediği yalan akılalmaz
Serenay Sarıkaya'nın 11 yıllık hayali gerçek oldu! Ajda Pekkan'la düet yaptı

Ajda Pekkan mikrofonu Serenay'a uzattı! Geceye damga vurdular
Nüfusu gide gide azalan İstanbul ilçesi! 4 yılda 12 bin kişilik kayıp var

Nüfusu gide gide azalan İstanbul ilçesi! 4 yılda 12 binlik kayıp var
Yine hatipliğini konuşturdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TRT World Forum'da salonu ayağa kaldıran sözler

Yine hatipliğini konuşturdu! Erdoğan'dan salonu ayağa kaldıran sözler
Cezayir yarım asır sonra sınır dışına asker gönderdi! Nedeni dikkat çekti

53 yıl sonra orduya verilen emir şoke etti
Daltonlar soruşturmasında Cem Gölbaşı'na eylem hazırlığı iddiasıyla 5 kişi tutuklandı

Fenerbahçe tribün liderine saldırı iddiasında çok sayıda tutuklama
Emre Belözoğlu anlattı! Kızı Neda'nın tepkisi herkesi güldürdü

Kızıyla arasında geçen diyaloğu anlattı! Cevabı kahkaha attırdı