Borsa İstanbul'da Haziran Vadeli Kontratta Düşüş Devam Ediyor

Borsa İstanbul'da Haziran Vadeli Kontratta Düşüş Devam Ediyor
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Borsa İstanbul'un VİOP bölümünde, BIST 30 endeksine dayalı haziran vadeli kontrat güne yüzde 0,4 düşüşle başladı ve normal seansı yüzde 1,8 azalışla tamamladı. Küresel piyasalardaki endişeler yatırımcıların risk iştahını etkiliyor.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı haziran vadeli kontrat, güne yüzde 0,4 düşüşle 10.821,00 puandan başladı.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen haziran vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,8 azalışla 10.867,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da düşüşünü sürdürerek 10.839,00 puana geriledi.

Haziran vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,4 azalışla 10.821,00 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalarda, ABD'nin mali görünümüne ilişkin endişeler ve ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin tarifelerin ekonomik aktiviteyi yavaşlatarak enflasyonist baskıları artırabileceğine yönelik söylemleri risk iştahını törpülüyor.

Analistler, bugün yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu ile finansal hizmetler güven endeksinin takip edileceğini, yurt dışında ise veri gündeminin sakin olacağını belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 10.800 ve 10.700 seviyelerinin destek, 10.900 ve 11.000 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
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