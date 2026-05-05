Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 126,15 puan artarak 14.495,77 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 32,10 puan ve yüzde 0,22 artışla 14.401,72 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 14.357,98 puanı, en yüksek 14.578,98 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,88 değer kazanarak 14.495,77 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 150,43 puan ve yüzde 0,91 artışla 16.637,20 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre sanayi endeksi yüzde 1,21, hizmetler endeksi yüzde 0,99, mali endeks yüzde 0,95 ve teknoloji endeksi yüzde 0,21 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 72'si prim yaptı, 27'si geriledi, biri yatay seyretti. Sasa Polyester, Türk Hava Yolları, Astor Enerji, Ereğli Demir Çelik ile Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 580 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 4 bin 580 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,3 düşüşle 6 milyon 630 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 45,1024, satışta 45,2831 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 45,0725, satışta 45,2531 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1708, sterlin/dolar paritesi 1,3567 ve dolar/yen paritesi 157,655 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 2,8 düşüşle 109,2 dolardan işlem görüyor.