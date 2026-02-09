Haberler

Borsa günü yükselişle tamamladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BIST 100 endeksi, günü 13.838,38 puandan kapatırken, toplam işlem hacmi 194,7 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık ve holding endeksleri de değer kazandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,34 değer kazanarak 13.838,38 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 316,42 puan artarken, toplam işlem hacmi 194,7 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 2,60, holding endeksi yüzde 2,31 değer kazandı.

Tüm sektör endeksleri yükselirken en fazla kazandıran yüzde 3,99 ile inşaat oldu.

Küresel piyasalarda, yatırımcılar bu hafta açıklanacak önemli ekonomik verilere odaklanırken, BIST 100 endeksi günü genele yayılan alımlarla birlikte pozitif bir seyirle tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde sanayi üretiminin, yurt dışında ise Japonya'da makine siparişleri ile ABD'de perakende satışların takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.000 ve 14.100 puanın direnç, 13.700 ve 13.600 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
İran: Zenginleştirilmiş uranyumun seyreltilmesi, yaptırımların kaldırılmasına bağlı

Trump'ın "Kesinlikle izin vermeyiz" dediği konuya net şart koştu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gazeteci Sedef Kabaş için istenen ceza belli oldu

Gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı! İstenen ceza belli oldu
Camlarını kırdığı otomobile ışıklı çiçek buketi fırlattı; o anlar kamerada

Camları kırdı, herkes saldıracağını düşünürken bambaşka bir şey yaptı
Yağmur çamur dinlemiyorlar! 14 Şubat'taki heyacan için sırada bekliyorlar

Ne sırası olduğunu öğrenince şaşıracaksınız!
Kısmetse Olur ile tanınmıştı! Cansel Çördük'ün son hali şaşırttı

Son halini görenler şaşırdı
Gazeteci Sedef Kabaş için istenen ceza belli oldu

Gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı! İstenen ceza belli oldu
Amasya'da yolcular köy camisinde kullandıkları ısıtıcının elektrik parasını notla bıraktı

Köy camisinde yürekleri ısıtan not
Bitişik 2 bina bir anda yıkıldı, 13 kişi feci şekilde can verdi

Ülke gece yarısı felaketi yaşadı! Ekipler enkaz altında ses arıyor