Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,15 değer kaybederek 13.953,30 puana geriledi.

Dün günü 14.259,90 puandan kapatan BIST 100 endeksi, güne 80,39 puan ve yüzde 0,56 artışla 14.340,28 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 306,6 puan ve yüzde 2,15 kayıpla 13.953,30 puana geriledi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 13.953,30 puanı, en yüksek 14.343,11 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 0,29, sanayi endeksi yüzde 1,36, hizmetler endeksi yüzde 1,52 ve mali endeks yüzde 3 düştü.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 11'i yükselirken 88'i düştü, 1'i yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri ASELSAN, Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Tüpraş ile Akbank oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 996 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 33,41, bileşik getirisi yüzde 36,20 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1800, sterlin/dolar paritesi 1,3500 ve dolar/yen paritesi 154,8 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 43,7710 liradan, avro 51,7680 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,2 artışla 4 bin 996 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,7 artışla 70,5 dolardan işlem görüyor.