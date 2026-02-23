Haberler

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 14.077,93 puana yükselerek yüzde 1,03 değer kazandı. Cuma kapanışının ardından haftaya yükselişle başlayan endeks, günün en düşük 14.044,38 puanı ve en yüksek 14.190,09 puanı gördü. Hisse senetlerinden 83'ü yükselirken, en çok işlem görenler arasında Türk Hava Yolları ve Türkiye İş Bankası bulunuyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,03 değer kazanarak 14.077,93 puana yükseldi.

Cuma gününü 13.934,06 puandan kapatan BIST 100 endeksi, haftaya 158,11 puan ve yüzde 1,13 artışla 14.092,16 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 143,88 puan ve yüzde 1,03 artarak 14.077,93 puana çıktı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 14.044,38 puanı, en yüksek 14.190,09 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 0,22, hizmetler endeksi yüzde 0,86, sanayi endeksi yüzde 1,41 ve mali endeks yüzde 1,82 yükseldi.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 83'ü yükselirken 16'sı düştü, 1'i yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), ASELSAN, Akbank ile Astor Enerji oldu.

Altının ons fiyatı 5 bin 150 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 33,31, bileşik getirisi yüzde 36,08 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1800, sterlin/dolar paritesi 1,3510 ve dolar/yen paritesi 154,8 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 43,8320 liradan, avro 51,7660 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 1 artışla 5 bin 150 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,2 düşüşle 71,1 dolardan işlem görüyor.

