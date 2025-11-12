Haberler

Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yüzde 0,96 Değer Kazandı

Güncelleme:
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 10.677,85 puana yükselerek yüzde 0,96 değer kazandı. İşlem hacmi 58,3 milyar lira olurken, sektör endekslerinde madencilik yüzde 6,54 ile en fazla yükselen, orman kağıt basım ise yüzde 2,17 ile en fazla düşen sektör oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,96 değer kazanarak 10.677,85 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 101,40 puan ve yüzde 0,96 artışla 10.677,85 puana çıktı.

Toplam işlem hacmi 58,3 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,18 değer kazanırken, holding endeksi ise yüzde 0,16 değer kaybetti.

Sektör endekslerinde en çok yükselen yüzde 6,54 ile madencilik, en çok düşen ise yüzde 2,17 ile orman kağıt basım oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de federal hükümetin açılmasına yönelik sürecin hız kazanması ve ABD'de faiz indirimi beklentilerin yükselmesiyle risk iştahı arttı. Yurt içinde BIST 100 endeksi de Avrupa borsalarındaki yükselişe paralel günün ilk yarısında pozitif bir seyir izledi.

Yurt içinde Eylül 2025'te cari işlemler hesabında 1 milyar 112 milyon dolar, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında da 6 milyar 803 milyon dolarlık fazla oluştu. AA Finans'ın "Eylül 2025 Ödemeler Dengesi" verilerine ilişkin beklenti anketine göre ekonomistler, cari işlemler hesabının eylül ayında 1 milyar 460 milyon dolar fazla verdiğini öngörmüştü.

Analistler günün geri kalanında ABD'de haftalık mortgage başvurularının takip edileceğini, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.900 seviyelerinin direnç, 10.600 ve 10.500 puanın ise destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

