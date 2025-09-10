Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yüzde 0,96 Değer Kazandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 100,23 puan artarak 10.586,32 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 63,79 puan ve yüzde 0,61 artışla 10.549,88 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 10.445,80 puanı, en yüksek 10.590,63 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,96 değer kazanarak 10.586,32 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 153,86 puan ve yüzde 1,34 değer kazanarak 11.645,52 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 1,24, hizmetler endeksi yüzde 0,72, mali endeks yüzde 0,58 ve sanayi endeksi yüzde 0,14 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 63'ü prim yaptı, 35'i geriledi, 2'si yatay seyretti. Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, ASELSAN, Akbank ile Sasa Polyester en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 642,7 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 3 bin 642,7 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 4 milyon 909 bin 999,5 lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 37,51, bileşik getirisi yüzde 41,02 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 41,1725, satışta 41,3375 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 41,1632 satışta 41,3282 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1722, sterlin/dolar paritesi 1,3545 ve dolar/yen paritesi 147,401 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 1,2 artışla 67,2 dolardan işlem görüyor.