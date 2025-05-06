Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yüzde 0,87 Değer Kazandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,87 değer kazanarak 9.191,47 puana yükseldi.

Dün 9.112,19 puandan kapanan BIST 100 endeksi, yeni güne yüzde 0,03 azalışla 9.109,68 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 79,28 puan ve yüzde 0,87 değer kazancıyla 9.191,47 puana yükseldi

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 9.105,43 en yüksek 9.228,43 puanı gördü. Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 0,6, sanayi endeksi yüzde 0,5, mali endeks yüzde 1,3 ve teknoloji endeksi yüzde 3,4 arttı.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 76'sı yükselirken 21'i değer kaybetti.

En çok işlem gören hisse senetleri, ASELSAN, Yapı ve Kredi Bankası, Koç Holding, Akbank ile Türk Hava Yolları oldu. Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1310, sterlin/dolar paritesi 1,3320 ve dolar/yen paritesi 143,30 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 38,6130 liradan, avro 43,7270 liradan satılıyor.