Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yüzde 0,66 Değer Kaybetti

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BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 10.290,39 puana gerileyerek yüzde 0,66 değer kaybetti. Bankacılık endeksi düşerken, spor sektörü en çok kazanan oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,66 değer kaybederek 10.290,39 puana indi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 68,08 puan ve yüzde 0,66 azalışla 10.290,39 puana geriledi.

Toplam işlem hacmi 45,7 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 2,65, holding endeksi ise yüzde 0,35 değer kaybetti.

Sektör endekslerinin en çok kazanan yüzde 1,41 ile spor, en fazla düşen bankacılık oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa Birliği (AB) ve Meksika'ya yönelik tarife kararının ticaret savaşlarını artıracağı endişesiyle karışık bir seyir izlenirken, günün ilk yarısında endeks Avrupa borsalarındaki düşüşe paralel satış ağırlıklı bir seyir izledi.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin sakin olacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.200 ve 10.100 seviyelerinin destek, 10.400 ve 10.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
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