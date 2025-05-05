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Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yüzde 0,60 Değer Kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yüzde 0,60 Değer Kaybetti
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,60 değer kaybederek 9.112,19 puandan kapattı. Bankacılık ve holding endeksleri de değer kaybederken, turizm sektörü en çok kazandıran sektör oldu. Analistler, ABD'nin korumacı ticaret yaklaşımını takip ediyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,60 değer kaybederek 9.112,19 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 55,39 puan azalırken, toplam işlem hacmi 74,6 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,77, holding endeksi yüzde 0,35 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,22 ile turizm, en çok kaybettiren yüzde 2,35 ile iletişim oldu.

Analistler, ABD yönetiminin izlediği korumacı ticaret yaklaşımının ekonomiler üzerindeki etkilerinin yakından takip edildiğini söyledi.

Yarın yurt içinde TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret dengesi, Avro Bölgesinde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile Çin'de ve Avrupa'da açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksinin (PMI) takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.000 ve 8.900 puanın destek, 9.200 ve 9.300 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
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