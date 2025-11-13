Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yüzde 0,54 Değer Kazandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,54 değer kazanarak 10.698,32 puana yükseldi.

Dün 10.640,86 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 34,54 puan ve yüzde 0,32 artışla 10.675,39 puandan başladı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 57,46 puan ve yüzde 0,54 değer kazancıyla 10.698,32 puana çıktı.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 10.634,68 en yüksek 10.714,68 puanı gördü.

Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 0,93, hizmetler endeksi yüzde 0,21 ve mali endeks yüzde 0,19 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,34 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 68'i yükselirken 30'u düştü, 2 tanesi yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri Koza Altın İşletmeleri, Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Akbank ile Tüpraş oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 234 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 36,76, bileşik getirisi yüzde 40,14 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1620, sterlin/dolar paritesi 1,3160 ve dolar/yen paritesi 154,6 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 42,2580 liradan, avro 49,2020 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,9 artışla 4 bin 234 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yatay seyirle 62,5 dolardan işlem görüyor.