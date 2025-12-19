Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,16 değer kaybederek 11.316,47 puana indi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 18,59 puan ve yüzde 0,16 düşüşle 11.316,47 puana indi.

Toplam işlem hacmi 46,2 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,02, holding endeksi yüzde 0,58 değer kaybetti.

Sektör endekslerinde en çok yükselen yüzde 2,55 ile madencilik, en çok düşen ise yüzde 1,72 ile ticaret oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de enflasyondaki yavaşlamaya işaret eden verilerin ardından pozitif bir seyir izlenirken, yurt içinde BIST 100 endeksi pozitif başladığı günün ilk yarısını satıcılı bir seyirle tamamladı.

Yurt içinde açıklanan verilere göre ise tüketici güven endeksi, aralıkta aylık bazda yüzde 1,8 azalışla 83,5 oldu. Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP), ekim ayı itibarıyla eksi 323,3 milyar dolar olarak kaydedildi.

Analistler günün geri kalanında Avro Bölgesinde tüketici güven endeksinin ve ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ile ikinci el konut satışlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.200 ve 11.100 seviyelerinin destek, 11.400 ve 11.500 puanın ise direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.