Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yüzde 0,07 Değer Kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,07 değer kaybederek 10.479,17 puana indi.

Dün 10.486,09 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 63,79 puan ve yüzde 0,61 artışla 10.549,88 puandan başladı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 6,92 puan ve yüzde 0,07 değer kaybıyla 10.479,17 puana geriledi.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 10.445,80, en yüksek 10.554,24 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,22, hizmetler endeksi yüzde 0,13 ve sanayi endeksi yüzde 0,33 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 0,54 arttı.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 45'i yükselirken 51'i düştü, 4'ü yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri ASELSAN, Türk Hava Yolları, Sasa Polyester, Yapı ve Kredi Bankası ile Akbank oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 655 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 37,51, bileşik getirisi yüzde 41,03 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1710, sterlin/dolar paritesi 1,3540 ve dolar/yen paritesi 147,4 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 41,2840 liradan, avro 48,4000 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,8 artışla 3 bin 655 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili de yüzde 0,4 yükselişle 66,6 dolardan işlem görüyor.