Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,67 artış göstererek 11.294,83 puana ulaştı. Endeks, 68 hisse ile değer kazanırken, çeşitli sektörlerde farklı performanslar sergilendi.

Dün 11.220,17 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 29,50 puan ve yüzde 0,26 artışla 11.249,67 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 74,66 puan ve yüzde 0,67 artışla 11.294,83 puana yükseldi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 11.249,67 puanı, en yüksek 11.324,36 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,04 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,36, hizmetler endeksi yüzde 0,38 ve teknoloji endeksi yüzde 1,47 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 68'i yükselirken 27'si düştü, 5'i yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri, ASELSAN, Koza Altın İşletmeleri, Türkiye İş Bankası (C), Türk Hava Yolları ile Pasifik Donanım Yazılım ve Bilgi Teknolojileri AŞ oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 326 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 34,27, bileşik getirisi yüzde 37,21 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1740, sterlin/dolar paritesi 1,3440 ve dolar/yen paritesi 156,6 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 42,9670 liradan, avro 50,5390 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,4 azalışla 4 bin 326 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,1 yükselişle 61,3 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA / Bahar Yakar - Ekonomi
