Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yükselişte

Güncelleme:
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,58 değer kazanarak 10.977,46 puana ulaştı. En çok işlem gören hisse senetleri arasında Türkiye İş Bankası (C), Akbank ve Türk Hava Yolları yer aldı. Ayrıca, dolar 42,4470 liradan işlem görmekte.

Dün 10.914,65 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 58,89 puan ve yüzde 0,54 artışla 10.973,54 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 62,81 puan ve yüzde 0,58 değer artışıyla 10.977,46 puana yükseldi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 10.968,64 puanı, en yüksek 11.009,9 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks ve hizmetler endeksi yüzde 0,42, sanayi endeksi yüzde 0,1, teknoloji endeksi yüzde 0,04 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 73'ü yükselirken 22'si düştü, 5'i yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri, Türkiye İş Bankası (C), Akbank, Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları ile Yapı ve Kredi Bankası oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 158 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 35,84, bileşik getirisi yüzde 39,05 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1580, sterlin/dolar paritesi 1,3210 ve dolar/yen paritesi 156,4 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 42,4470 liradan, avro 49,2970 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,2 azalışla 4 bin 158 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,2 artışla 62,6 dolardan işlem görüyor.

