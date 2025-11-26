Haberler

Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yükselişle Kapandı

Güncelleme:
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü 57,48 puan artışla 10.914,65 puandan tamamladı. Gün içinde 10.953,03 puanı gören endeks, teknoloji ve sanayi hisselerinde değer kazancı sağlar iken, mali ve hizmetler hisselerinde kayıplar yaşandı. Altın fiyatlarında ise artış gözlemlendi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 57,48 puan artarak 10.914,65 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 17,02 puan ve yüzde 0,16 artışla 10.874,18 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 10.865,73 puanı, en yüksek 10.953,03 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,53 değer kazanarak 10.914,65 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 111,52 puan ve yüzde 0,95 artışla 11.909,94 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 1,27, sanayi endeksi yüzde 0,05 değer kazanırken, mali endeks yüzde 0,54, hizmetler endeksi yüzde 0,46 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 51'i prim yaptı, 46'sı geriledi, 3'ü yatay seyretti. Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası (C), Koza Altın İşletmeleri ile Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 155,8 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 4 bin 155,8 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 5 milyon 807 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,08 bileşik getirisi yüzde 39,33 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 42,3282, satışta 42,4978 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 42,3372, satışta 42,5068 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1590, sterlin/dolar paritesi 1,3215 ve dolar/yen paritesi 156,491 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,1 artışla 61,9 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
