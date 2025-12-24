Haberler

Borsa güne yükselişle başladı

BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,24 artışla 11.317,01 puandan başladı. Dün kapanışta ise endeks 11.290,36 puana geriledi. Küresel piyasalardaki hareketler ve Noel tatili nedeniyle işlem hacimlerinin düşük olması bekleniyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,24 yükselişle 11.317,01 puandan başladı.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü 0,18 azalışla 11.290,36 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 26,64 puan ve yüzde 0,24 artışla 11.317,01 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,16 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,09 geriledi.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 0,95 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 0,46 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalarda, ABD ekonomisinin beklentilerin üzerinde büyümesinin etkisiyle risk iştahı yüksek kalmaya devam ederken, bugün başlayan Noel tatili nedeniyle dünyada birçok borsanın kapalı olmasının işlem hacimlerinin düşük seyretmesine neden olabileceği tahmin ediliyor.

Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de haftalık mortgage ve işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirtti.

Avrupa'da Noel tatili nedeniyle borsaların bir kısmının tüm gün, bir kısmının ise ABD ile birlikte yarım gün kapalı olacağını kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.400 ve 11.500 puanın ise direnç, 11.200 ve 11.100 puanın destek konumunda olduğunu belirtti.

