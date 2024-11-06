Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,34 yükselişle 8.647,94 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 29,37 puan ve yüzde 0,34 yükselişle 8.647,94 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,35, holding endeksi yüzde 0,40 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,06 ile inşaat, en çok kaybettiren yüzde 0,19 ile metal ana sanayi oldu.

Dün satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,52 değer kaybederek 8.618,57 puandan tamamladı.

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