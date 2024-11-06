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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yükselişle başladı

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,34'lük bir artışla 8.647,94 puandan başladı. Bankacılık ve holding endeksleri de değer kazandı. Yurt dışında ABD Başkanlık seçim sonuçları ve piyasa etkileri takip ediliyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,34 yükselişle 8.647,94 puandan başladı.
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 29,37 puan ve yüzde 0,34 yükselişle 8.647,94 puana çıktı.
Bankacılık endeksi yüzde 0,35, holding endeksi yüzde 0,40 değer kazandı.
Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,06 ile inşaat, en çok kaybettiren yüzde 0,19 ile metal ana sanayi oldu.
Dün satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,52 değer kaybederek 8.618,57 puandan tamamladı.

TRUMP'IN ZAFERİ FİYATLANDI

Küresel piyasalarda ABD'deki başkanlık seçimlerinin sonuçları öncesinde karışık bir seyir izlenirken, kesin olmayan sonuçlara göre Cumhuriyetçi aday Donald Trump, Demokrat aday Kamala Harris'e karşı yarışı önde götürüyor.
Seçim sonuçlarına göre ABD'nin ekonomi politikalarda değişiklik olması beklenirken, bu durumun varlık fiyatlarını da etkileyeceği öngörülüyor.
Dolar endeksi söz konusu sonuçların ardından yüzde 1,7 artışla 105,2 seviyesine yükseldi.
ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık 15 baz puan yükselişle temmuz başından bu yana en yüksek seviye olan yüzde 4,44'ü görmesinin ardından yüzde 4,42'ye çekildi.

PİYASALARDA OYNAKLIK ARTABİLİR

Analistler, Trump'ın başkan seçilmesi halinde izleyebileceği politikalara ilişkin beklentilerin varlık fiyatlarına yansıdığını kaydederek, piyasalarda bugün oynaklığın artabileceğini ifade etti.
Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin, yurt dışında ise ABD Başkanlık seçimlerinin sonuçlarının yanı sıra Almanya'da fabrika siparişleri ve hizmet sektörü PMI, Avro Bölgesi'nde hizmet sektörü PMI ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ABD'de haftalık mortgage başvurularının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.800 ve 8.900 seviyelerinin direnç, 8.600 ve 8.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yükselişle başladı
Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
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