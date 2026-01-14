Haberler

Borsa güne yükselişle başladı

Güncelleme:
BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,33 artışla 12.425,88 puandan başladı. Dün ise tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirerek 12.428,44 puana ulaştı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,33 artışla 12.425,88 puandan başladı.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,07 yükselişle 12.385,61 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 12.428,44 puana taşıdı.

Bugün açılışta ise BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 40,27 puan ve yüzde 0,33 artışla 12.425,88 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,39 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,10 değer kaybetti.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 1,13 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 0,39 ile inşaat oldu.

Küresel piyasalarda, jeopolitik endişelerin artması, şirketlerin açıkladığı bilançolardan gelen karışık sinyaller ve ABD yönetiminin uyguladığı tarifelerin yasal niteliğine ilişkin mahkemenin bugün bir karar açıklayabileceği öngörüleriyle risk iştahının azalmasına rağmen yurt içi piyasalar pozitif ayrışıyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi ve cari işlemler dengesi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.500 ve 12.600 puanın direnç, 12.300 ve 12.200 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
