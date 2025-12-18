Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 48,25 puan artarak 11.335,05 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 31,14 puan ve yüzde 0,28 artışla 11.317,94 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 11.307,70 puanı, en yüksek 11.385,18 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,43 değer kazanarak 11.335,05 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 37,10 puan ve yüzde 0,30 artışla 12.286,66 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 1,32, mali endeks yüzde 0,42, hizmetler endeksi yüzde 0,06 değer kazanırken sanayi endeksi yüzde 0,01 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 56'sı prim yaptı, 36'si geriledi, 8 tanesi yatay seyretti. Türk Hava Yolları, Koza Altın İşletmeleri, Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası ile ASELSAN, en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 337,3 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 4 bin 337,3 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 5 milyon 993 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 34,85, bileşik getirisi yüzde 37,89 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 42,6287, satışta 42,7995 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 42,6218, satışta 42,7926 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1723, sterlin/dolar paritesi 1,3393 ve dolar/yen paritesi 155,673 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,4 azalışla 59,9 dolardan işlem görüyor.