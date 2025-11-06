Haberler

Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yükseldi

Güncelleme:
BIST 100 endeksi, 102,89 puan artarak 11.073,27 puandan kapandı ve gün içerisinde en düşük 10.969,39, en yüksek 11.108,07 puanı gördü. BIST 30 endeksi ise yüzde 1,18 değer kazanarak 12.018,40 puana ulaştı. Ayrıca, altının ons fiyatı 3 bin 990 dolar seviyesinde işlem görüyor.

BIST 100 endeksi, güne 58,92 puan ve yüzde 0,54 artışla 11.029,29 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 10.969,39 puanı, en yüksek 11.108,07 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,94 değer kazanarak 11.073,27 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 140,44 puan ve yüzde 1,18 değer kazanarak 12.018,40 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,25, hizmetler endeksi yüzde 1,21, sanayi endeksi yüzde 0,12 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 2,14 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 53'ü prim yaptı, 43'ü geriledi, 4 tanesi yatay seyretti. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, ASELSAN, Akbank ile Türkiye İş Bankası (C) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 990 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 3 bin 990 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,6 artışla 5 milyon 592 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,55, bileşik getirisi yüzde 39,89 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 42,0132, satışta 42,1815 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 42,0067, satışta 42,1751 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1536, sterlin/dolar paritesi 1,3103 ve dolar/yen paritesi 153,342 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,6 azalışla 63,1 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
