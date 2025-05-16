Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yükseldi
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü 127,06 puan artışla 9.668,36 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 9.516,86 puanı gören endeks, en yüksek 9.677,59 puana ulaştı. Mali, sanayi, teknoloji ve hizmetler endeksleri değer kazandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 127,06 puan artarak 9.668,36 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 1,45 puan ve yüzde 0,02 artışla 9.542,75 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 9.516,86 puanı, en yüksek 9.677,59 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,33 değer kazancıyla 9.668,36 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 146,06 puan ve yüzde 1,40 kazançla 10.615,09 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,14, sanayi endeksi yüzde 0,67, teknoloji endeksi yüzde 0,80 ve hizmetler endeksi yüzde 0,60 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 77'si prim yaptı, 22'si geriledi, 1'i yatay seyretti. Yapı ve Kredi Bankası, Türk Hava Yolları, Akbank, Koç Holding ile ASELSAN, en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 181 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla 3 bin 181 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 4 milyon 54 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 10 Şubat 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 40,92, bileşik getirisi de yüzde 45,11 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 38,5674, satışta 38,7219 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 38,6079, satışta 38,7626 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1140, sterlin/dolar paritesi 1,3260 ve dolar/yen paritesi 146,00 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,8 artışla 64,8 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
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