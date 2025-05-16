Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yatay Seyirle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yatay Seyirle Başladı
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne 9.542,75 puandan başladı ve önceki gün, yüzde 1,65 değer kaybederek 9.541,30 puandan kapandı. Küresel piyasalarda belirsizlikler devam ediyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yatay seyirle 9.542,75 puandan başladı.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,65 değer kaybederek 9.541,30 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,45 puan ve yüzde 0,02 artışla 9.542,75 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,12, holding endeksi yüzde 0,25 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,48 ile finansal kiralama faktoring en fazla kaybettiren ise yüzde 0,35 ile taş toprak oldu.

Küresel piyasalarda, gümrük tarifelerinin ABD ekonomisine etkilerine dair makroekonomik verilerden alınan sinyaller ve ABD Merkez Bankası Başkanı (Fed) Jerome Powell'ın para politikaları stratejilerindeki belirsizlikleri işaret etmesiyle karışık bir seyir izleniyor.

Öte yandan Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul'da yürütülen barış görüşmeleri yakından takip ediliyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri ve İstanbul'daki müzakerelerde Rus heyetine başkanlık eden Vladimir Medinskiy, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) piyasa katılımcıları anketi, işsizlik oranı, yurt dışında ise ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinleri, Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.600 ve 9.700 puanın direnç, 9.500 ve 9.400 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Mahmut Çil - Ekonomi
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