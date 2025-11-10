Haberler

Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Haftaya Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,46 artışla 10.974,29 puandan açıldı. Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks, geçen hafta değer kaybetmişti. Bugün sanayi üretimi verileri ve Avro Bölgesi yatırımcı güven endeksi takip edilecek.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,46 yükselişle 10.974,29 puandan başladı.

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,34 değer kaybederek 10.924,53 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 49,76 puan ve yüzde 0,46 artışla 10.974,29 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,47 artarken, holding endeksi yüzde 0,37 düştü.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 0,78 ile sigorta, en çok gerileyen ise yüzde 0,75 ile orman kağıt basım oldu.

Küresel piyasalar, ABD'de federal hükümetin yeniden açılacağına dair olumlu gelişmelerle haftaya pozitif bir başlangıç yaptı. Bu durum yurt içi piyasalara da yansıdı.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise Avro Bölgesi, kasım ayı Sentix yatırımcı güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.000 ve 11.100 seviyelerinin direnç, 10.800 ve 10.700 puanın ise destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
