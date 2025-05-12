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Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Günün Kazancını Yüzde 3,80 Olarak Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Günün Kazancını Yüzde 3,80 Olarak Tamamladı
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BIST 100 endeksi, günü 9.747,07 puandan kapatırken, bankacılık ve holding endeksleri güçlü kazançlar elde etti. ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmeleri ile PKK'nın silah bırakma kararının etkisiyle olumlu bir başlangıç yapıldı. Önümüzdeki günlerde ödemeler dengesi ve enflasyon verileri bekleniyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,80 değer kazanarak 9.747,07 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 356,56 puan artarken, toplam işlem hacmi 127 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 4,41, holding endeksi yüzde 4,18 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,34 ile inşaat, tek gerileyen yüzde 2,30 ile madencilik oldu.

ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin olumlu geçmesi ile yurt içinde terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararının etkisiyle haftanın ilk işlem gününe pozitif başlayan BIST 100 endeksi 9.740-9.750 bandında dengelendi.

Analistler, yarın yurt içinde ödemeler dengesi, yurt dışında ise ABD'de enflasyon, İngiltere'de işsizlik oranı, Almanya'da ZEW endekslerinin öne çıkacağını dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.900 puanın direnç, 9.400 ve 9.300 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının mart ayında 3 milyar 936 milyon dolar açık verdiğini tahmin etti.

Ekonomistler, cari işlemler açığının 2025 yılında 19 milyar 650 milyon dolar olarak gerçekleşeceğini tahmin etti.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
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