Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,07 değer kaybederek 15.029,26 puana düştü. Yatırımcılar ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verilerine odaklandı.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 10,99 puan ve yüzde 0,07 düşüşle 15.029,26 puana indi.

Toplam işlem hacmi 96,8 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,40 değer kaybederken, holding endeksi ise yüzde 0,61 değer kazandı.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 1,83 bilişim, en fazla kaybeden yüzde 2,37 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalar, ABD-İran cephesinden gelen haber akışlarıyla şekillenmeye devam ederken, yatırımcılar ABD'de bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verilerine odaklandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi ise dün gördüğü rekor seviyelerin ardından gelen kar satışlarıyla birlikte günün ilk yarısını negatif seyirle tamamladı.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde hazine nakit dengesinin, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam verilerinin yanı sıra Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ve toptan eşya stoklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.900 ve 14.800 puanın destek, 15.100 ve 15.200 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt
