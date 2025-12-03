Haberler

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,47 değer kaybederek 11.071,05 puana geriledi. Endeks, 54 hissenin düştüğü, 42 hissenin yükseldiği bir süreçte işlem gördü.

Dün 11.123,47 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 5 puan ve yüzde 0,04 azalışla 11.118,47 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 52,42 puan ve yüzde 0,47 azalışla 11.071,05 puana indi.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 11.048,31, en yüksek 11.201,69 puanı gördü. Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,35 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,74, sanayi endeksi yüzde 0,27 ve teknoloji endeksi yüzde 0,06 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 42'si yükselirken 54'ü düştü ve 4'ü yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri Akbank, Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası, Garanti BBVA ile BİM Birleşik Mağazalar oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 203 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1650, sterlin/dolar paritesi 1,3280 ve dolar/yen paritesi 155,6 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 42,4460 liradan, avro 49,4760 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,2 azalışla 4 bin 203 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 1,2 yükselişle 63,1 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA / Bahar Yakar - Ekonomi
