Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Değer Kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Değer Kaybetti
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BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,06 değer kaybederek 9.350,55 puana geriledi. Cuma gününü 9.356,04 puandan kapatan endeks, güne 9.419,94 puandan başladı. En çok işlem gören hisseler arasında Türk Hava Yolları, Akbank ve Yapı Kredi Bankası yer aldı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,06 değer kaybederek 9.350,55 puana geriledi.

Cuma günü 9.356,04 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 63,90 puan ve yüzde 0,68 yükselişle 9.419,94 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 5,49 puan ve yüzde 0,06 değer kaybederek 9.350,55 puana düştü.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 9.315,06, en yüksek 9.427,11 puanı gördü. Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 0,1 değer kazanırken, mali endeks yüzde 0,5, teknoloji endeksi yüzde 0,1 ve sanayi endeksi yüzde 0,2 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 40'ı yükselirken, 57'si değer kaybetti. Üçü yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Akbank, Yapı ve Kredi Bankası, Ereğli Demir Çelik ile Türkiye İş Bankası (C) oldu.

-Altının ons fiyatı 3 bin 328 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1380, sterlin/dolar paritesi 1,3560 ve dolar/yen paritesi 142,9 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 38,9610 liradan, avro 44,4030 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,9 azalışla 3 bin 328 dolardan, Londra brent tipi ham petrolün varili de yüzde 0,3 düşüşle 64,3 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA / Emine Aleyna Başoğlu - Ekonomi
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