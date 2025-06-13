Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Günlük Yüzde 2,19 Değer Kaybetti

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BIST 100 endeksi, günü 9.311,88 puandan kapatırken, işlem hacmi 102,7 milyar lira olarak gerçekleşti. Küresel piyasalardaki jeopolitik gerilim ve yaklaşan merkez bankası faiz kararları yatırımcılar üzerinde etkili oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,19 değer kaybederek 9.311,88 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 208,34 puan azalırken, toplam işlem hacmi 102,7 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,82, holding endeksi yüzde 1,93 değer kaybetti.

Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren yüzde 4,88 ile taş toprak oldu.

Küresel piyasalarda, Orta Doğu'da jeopolitik gerilimin tırmanması, ABD-Çin görüşmelerinin sağladığı iyimserliği gölgede bırakırken, gerilimin daha da artacağına yönelik endişeler risk algısını yükseltti. Küresel piyasalardaki bu görünüm, BIST 100 endeksine de yansıdı.

Analistler, haftaya yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararı, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed), İngiltere Merkez Bankası (BoE) ve Japonya Merkez Bankası (BoJ) faiz kararlarının piyasaların odağında bulunacağını dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.200 ve 9.100 seviyelerinin destek, 9.400 ve 9.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, haziran ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini değiştirmeyerek yüzde 46 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 35,50 oldu.

Cari işlemler hesabının nisan ayında 7 milyar 80 milyon dolar açık verdiğini tahmin eden ekonomistler, cari işlemler açığının 2025 yılında 18 milyar 988 milyon dolar olarak gerçekleşeceğini tahmin etti.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
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