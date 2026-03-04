Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 9,79 puan artarak 12.943,19 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 16,73 puan ve yüzde 0,13 azalışla 12.916,67 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 12.824,76 puanı, en yüksek 13.086,15 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,08 değer kazanarak 12.943,19 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 58,03 puan ve yüzde 0,40 artışla 14.715,86 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 2,75, mali endeks yüzde 0,59 ve hizmetler endeksi yüzde 0,11 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,27 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 45'i prim yaptı, 54'ü geriledi, 1'i yatay seyretti. ASELSAN, Türk Hava Yolları, Akbank, TÜPRAŞ ile Türkiye İş Bankası (C) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 5 bin 152 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 5 bin 152 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 7 milyon 470 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 35,21, bileşik getirisi yüzde 38,31 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 43,8624, satışta 44,0382 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 43,8606, satışta 44,0363 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1623, sterlin/dolar paritesi 1,3364 ve dolar/yen paritesi 157,290 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,1 artışla 80,5 dolardan işlem görüyor.