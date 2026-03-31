Haberler

Borsa güne yükselişle başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,19 artışla 12.650,59 puandan başladı. Dün değer kaybeden endeks, bugün bankacılık ve holding sektörleriyle yükseliş gösterdi. Yüksek risk algısı sürerken, yatırımcılar yoğun veri gündemini takip ediyor.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,57 değer kaybederek 12.626,35 puandan tamamladı.

Bugün açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 24,24 puan ve yüzde 0,19 artışla 12.650,59 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,41, holding endeksi yüzde 0,38 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,03 ile turizm, en çok gerileyen yüzde 0,61 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın iyimser açıklamaları ve ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz artışına gitmeyeceğine yönelik beklentilerin iyimser etkileri görülürken, bölgede devam eden çatışmalar ise risk algısının hala yüksek kalmasına sebep oluyor.

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik oranı, dış ticaret dengesi ve Hizmet Üretici Fiyat Endeksi'nin, yurt dışında ise ABD'de JOLTS açık iş sayısı İngiltere'de büyüme, Almanya'da işsizlik oranı, Avro Bölgesi'nde enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.800 ve 12.900 seviyelerinin direnç, 12.500 ve 12.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu
Manisa'da aile katliamı! Boşanma aşamasındaki eşini ve 3 yakınını başlarından vurarak öldürdü

Aile katliamı! Eşini ve 3 yakınını başlarından vurarak öldürdü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İmralı’dan İran mesajı! Öcalan görüşmesinin içeriği açıklandı

İmralı’dan İran mesajı! Öcalan görüşmesinin içeriği açıklandı
Bu kadarı da fazla artık! Kosovalılar, Osmanlı karşıtı koreografi hazırlıyor

Bu kadarı da fazla artık! Tarihi gece öncesi büyük skandal
FETÖ'ye ağır darbe! 5'i aktif görevde 12 şüpheli için gözaltı kararı

Telefonlarından aynı uygulama çıktı! Hepsi tek tek gözaltına alınıyor
Özgür Özel apar topar programını iptal etti

Özgür Özel apar topar programını iptal etti
İmralı’dan İran mesajı! Öcalan görüşmesinin içeriği açıklandı

İmralı’dan İran mesajı! Öcalan görüşmesinin içeriği açıklandı
Küresel kriz kapıda! İran'dan dünyayı sarsan Hürmüz adımı

Küresel kriz kapıda! İran'dan dünyayı sarsan adım
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiyor! Yeni sistem yarın devrede

Milyonları ilgilendiren karar! Trafikte yeni dönem yarın başlıyor