Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 236,81 puan azalarak 12.727,06 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 52,43 puan ve yüzde 0,40 azalışla 12.911,44 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 12.716,79 puanı, en yüksek 12.978,43 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,83 değer kaybederek 12.727,06 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 308,73 puan ve yüzde 2,09 azalışla 14.481,20 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 0,41, sanayi endeksi yüzde 1,48, mali endeks yüzde 1,71 ve hizmetler endeksi yüzde 1,74 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 23'ü prim yaptı, 76'sı geriledi, 1'i yatay seyretti. TÜPRAŞ, Türk Hava Yolları, Koç Holding, Astor Enerji ile ASELSAN en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 459 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 4 bin 459 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 2,3 düşüşle 6 milyon 530 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 39,21, bileşik getirisi yüzde 43,06 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 44,2518, satışta 44,4291 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 44,2428, satışta 44,4200 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1550, sterlin/dolar paritesi 1,3360 ve dolar/yen paritesi 159,580 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 3,4 artışla 101,7 dolardan işlem görüyor.