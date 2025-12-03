Haberler

Piyasalarda gün sonu

Güncelleme:
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü 86,65 puan azalarak 11.036,82 puandan kapatırken, BIST 30 endeksi de 125,03 puan geriledi. Altın fiyatları 4,227 dolardan işlem görürken, dolardaki son değişiklikler de dikkat çekti.

Altının ons fiyatı 4 bin 227 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 4 bin 227 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 5 milyon 835 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 42,3406, satışta 42,5102 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 42,3277, satışta 42,4973 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1661, sterlin/dolar paritesi 1,3316 ve dolar/yen paritesi 155,430 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 1 artışla 63 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
