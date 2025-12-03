Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 86,65 puan azalarak 11.036,82 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 5 puan ve yüzde 0,04 azalışla 11.118,47 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 11.017,82 puanı, en yüksek 11.201,69 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,78 değer kaybederek 11.036,82 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 125,03 puan ve yüzde 1,03 azalışla 12.012,34 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,34 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 1,02, sanayi endeksi yüzde 0,56, teknoloji endeksi yüzde 0,54 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 33'ü prim yaptı, 65'i geriledi, 2 tanesi yatay seyretti. Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası, Garanti BBVA, Türk Hava Yolları, Koç Holding ile BİM Birleşik Mağazalar en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 227 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 4 bin 227 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 5 milyon 835 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 42,3406, satışta 42,5102 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 42,3277, satışta 42,4973 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1661, sterlin/dolar paritesi 1,3316 ve dolar/yen paritesi 155,430 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 1 artışla 63 dolardan işlem görüyor.