Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Değer Kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 62,89 puan azalarak 10.565,74 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 23,74 puan ve yüzde 0,22 azalışla 10.604,89 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 10.440,44 puanı, en yüksek 10.607,39 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,59 değer kaybederek 10.565,74 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 63,79 puan ve yüzde 0,55 azalışla 11.454,74 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,35, sanayi endeksi yüzde 0,64, hizmetler endeksi yüzde 0,78 ve teknoloji endeksi yüzde 1,19 değer değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 28'i prim yaptı, 68'i geriledi, 4 tanesi yatay seyretti. Koza Altın İşletmeleri, Türk Hava Yolları, ASELSAN, Sasa Polyester ile Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 73,2 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 4 bin 73,2 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,9 azalışla 5 milyon 830 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,85 bileşik getirisi yüzde 40,25 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 42,1366, satışta 42,3054 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 42,1429, satışta 42,3118 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1624, sterlin/dolar paritesi 1,3150 ve dolar/yen paritesi 154,345 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 2,1 artışla 64 dolardan işlem görüyor.