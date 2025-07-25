Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Değer Kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,41 değer kaybederek 10.645,61 puana geriledi.

Dün 10.689,05 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 18,90 puan ve yüzde 0,18 artışla 10.707,95 puandan başladı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 43,44 puan ve yüzde 0,41 değer kaybıyla 10.645,61 puana düştü.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 10.622,91 en yüksek 10.722,97 puanı gördü. Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 0,47, hizmetler endeksi yüzde 0,26, mali endeksi yüzde 0,33 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 0,87 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 34'ü yükselirken 63'ü düştü. En çok işlem gören hisse senetleri, ASELSAN, Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Pegasus Hava Taşımacılığı ile Türkiye İş Bankası (C) oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 346 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1740, sterlin/dolar paritesi 1,3460 ve dolar/yen paritesi 147,9 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 40,5560 liradan, avro 47,6370 liradan satılıyor. Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,7 düşüşle 3 bin 346 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yatay seyirle 68,6 dolardan işlem görüyor.