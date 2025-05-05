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Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Değer Kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Değer Kaybetti
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,60 değer kaybıyla 9.112,19 puandan kapadı. Gün içinde en düşük 9.087,81 puanı gören endeks, mali ve sanayi sektörlerinde kayıplar yaşadı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 55,39 puan azalarak 9.112,19 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 50,19 puan ve yüzde 0,55 artışla 9.217,78 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 9.087,81 puanı, en yüksek 9.240,67 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,60 değer kaybıyla 9.112,19 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 68,59 puan ve yüzde 0,69 kayıpla 9.931,86 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,77, sanayi endeksi yüzde 0,13, teknoloji endeksi yüzde 0,41 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,18 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 36'sı prim yaptı, 63'ü geriledi, 1 tanesi yatay seyretti. Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları, ASELSAN, Koç Holding ile Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 316 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla 3 bin 316 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 2,2 artışla 4 milyon 180 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 10 Şubat 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 42,48, bileşik getirisi de yüzde 46,99 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 38,4836, satışta 38,6378 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 38,3427, satışta 38,4963 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1320, sterlin/dolar paritesi 1,3290 ve dolar/yen paritesi 143,80 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 2,6 azalışla 59,7 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
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