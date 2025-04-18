Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet, kendilerine destek vermedi diye sanatçıları fişledi

Erdoğan'dan muhalefete sert çıkış: Hepsini fişlediler
Ekrem İmamoğlu'nun tutukluğuna devam kararı verildi

Ekrem İmamoğlu için mahkemeden yeni karar
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara 'sis' engeli

Sabiha Gökçen'de uçuşu olanlar dikkat! Birçok sefer etkilenecek
Diyanet'in cuma hutbesi Rasim Ozan Kütahyalıyı akıllara getirdi

Diyanet'ten dikkat çeken hutbe! Akıllara Rasim Ozan Kütahyalı geldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Değer Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, gün içindeki dalgalanmalara rağmen günü 78,78 puan düşüşle 9.317,24 puandan kapattı. BIST 30 endeksi de değer kaybı yaşadı. Tekil olarak işlem gören hisselerin çoğunluğu geriledi. Altın ve tahvil piyasalarında ise yükseliş görüldü.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 78,78 puan azalarak 9.317,24 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 30,24 puan ve yüzde 0,32 artışla 9.426,26 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 9.288,98 puanı, en yüksek 9.433,80 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,84 değer kaybıyla 9.317,24 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi de önceki kapanışa göre 96,33 puan ve yüzde 0,94 kayıpla 10.101,68 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,81, sanayi endeksi yüzde 0,05, hizmetler endeksi yüzde 0,56 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 0,21 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 25'i prim yaptı, 70'i geriledi, 5'i yatay seyretti. Koç Holding, Türk Hava Yolları, Akbank, Yapı ve Kredi Bankası ile Türkiye İş Bankası (C) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 4 milyon 142 bin 999,5 lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 10 Şubat 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 42,44, bileşik getirisi de yüzde 46,94 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 37,9766, satışta 38,1287 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 38,0345, satışta 38,1869 lira olarak belirlemişti.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.