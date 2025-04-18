Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Değer Kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 78,78 puan azalarak 9.317,24 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 30,24 puan ve yüzde 0,32 artışla 9.426,26 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 9.288,98 puanı, en yüksek 9.433,80 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,84 değer kaybıyla 9.317,24 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi de önceki kapanışa göre 96,33 puan ve yüzde 0,94 kayıpla 10.101,68 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,81, sanayi endeksi yüzde 0,05, hizmetler endeksi yüzde 0,56 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 0,21 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 25'i prim yaptı, 70'i geriledi, 5'i yatay seyretti. Koç Holding, Türk Hava Yolları, Akbank, Yapı ve Kredi Bankası ile Türkiye İş Bankası (C) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 4 milyon 142 bin 999,5 lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 10 Şubat 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 42,44, bileşik getirisi de yüzde 46,94 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 37,9766, satışta 38,1287 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 38,0345, satışta 38,1869 lira olarak belirlemişti.