Borsa İstanbul'da Aralık Vadeli Kontrat Haftaya Yükselişle Başladı

Güncelleme:
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat haftaya yüzde 0,49 artışla 12.412,00 puandan giriş yaptı. Cuma günü yaşanan satışlar sonrası akşam seansında kayıplarının bir kısmını telafi etti.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat haftaya yüzde 0,49 yükselişle 12.412,00 puandan başladı.

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen aralık vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,80 azalışla 12.352,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise kayıplarının bir kısmını telafi ederek 12.369,00 puandan kapandı.

Aralık vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,49 üzerinde 12.412,00 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalar, ABD'de federal hükümetin yeniden açılacağına dair olumlu gelişmelerle haftaya pozitif bir başlangıç yaptı.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise Avro Bölgesi, kasım ayı Sentix yatırımcı güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 12.500 ve 12.600 seviyelerinin direnç, 12.400 ve 12.300 puanın destek, konumunda olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
title
