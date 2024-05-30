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Borsa İstanbul'da Altın Fiyatları Yükseldi

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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 439 bin liraya çıktı. Altın piyasasında en düşük 2 milyon 403 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 440 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,2 artışla 2 milyon 439 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 434 bin 999,50 liradan tamamlamıştı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 439 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 403 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 440 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,2 artışla 2 milyon 439 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 434 bin 999,50 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 5 milyar 196 milyon 166 bin 107,66 lira, işlem miktarı ise 2.137,40 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 5 milyar 208 milyon 638 bin 875,16 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Türkiye İş Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler ile İstanbul Altın Rafinerisi olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış2.434.999,502.351,50

En Düşük2.403.000,002.345,00

En Yüksek2.440.000,002.448,00

Kapanış2.439.000,002.447,00

Ağırlıklı Ortalama2.424.511,952.352,34

Toplam İşlem Hacmi (TL)5.196.166.107,66

Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.137,40

Toplam İşlem Adedi79

Kaynak: AA / Ekonomi

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