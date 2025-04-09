Borsa İstanbul'da Altın Fiyatları Geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 3 milyon 727 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 713 bin lira, en yüksek 3 milyon 837 bin 900 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1 azalışla 3 milyon 727 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 3 milyon 765 bin 999,50 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 10 milyar 845 milyon 296 bin 853,47 lira, işlem miktarı ise 2.887,49 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 11 milyar 123 milyon 580 bin 884,89 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Vakıf Katılım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Ziraat Bankası, Yapı ve Kredi Bankası ile Kuveyt Türk Katılım Bankası olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: