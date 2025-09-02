Borsa İstanbul'da Açığa Satışa Yeni Düzenleme
Borsa İstanbul AŞ, BIST 100 endeksinde meydana gelen yüzde 2 değişim nedeniyle açığa satış işlemlerine yön verecek yeni bir kural uygulayacağını açıkladı. Seans sonuna kadar yukarı adım kuralı devreye alınacak.
Borsa İstanbul AŞ, BIST 100 endeksinde meydana gelen yüzde 2 değişim sebebiyle pay piyasasında açığa satış yapılabilen işlem sıralarında açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacak.
Borsa İstanbul AŞ'nin BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlandı.
Duyuruda, "Saat 15.40.03 itibarıyla BIST 100 endeksinde meydana gelen yüzde 2 değişim sebebiyle pay piyasasında açığa satış yapılabilen işlem sıralarında açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacaktır." ifadesi kullanıldı.
Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi