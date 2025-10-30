Haberler

Borsa İstanbul BIST 100 Endeksi Güne Yüzde 0,33 Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,33 artışla 10.907,44 puandan başladı. Salı günü yaşanan yarım günlük işlemlerde endeks, yüzde 0,16 değer kazandı. Bugün Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı bekleniyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,33 yükselişle 10.907,44 puandan başladı.

Salı günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yarım günlük işlemlerde günü yüzde 0,16 değer kazanarak 10.871,08 puandan tamamladı. Dün ise 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle pay piyasalarında işlem yapılmadı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 36,37 puan ve yüzde 0,33 artışla 10.907,44 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,95, holding endeksi yüzde 0,20 yükseldi.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 1,06 ile finansal kiralama faktoring, en fazla gerileyen ise yüzde 0,44 ile tekstil deri oldu.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimi ile ABD-Çin görüşmesinden gelen olumlu mesajların etkisiyle pozitif seyrederken, gözler bugün Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararına çevrildi.

Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında Avro Bölgesinde eylül ayı işsizlik oranı ile ECB'nin faiz kararı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.000 ve 11.100 seviyelerinin direnç, 10.800 ve 10.700 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
