Borsa Haftayı Yükselişle Tamamladı, Altın ve Dolar Kazandırdı

Bu hafta yatırım araçlarından altın ve dolar kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 3,38 değer kazanarak 10.922,86 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 10.585,34 puanı, en yüksek 11.038,75 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul mali endeks yüzde 3,44 kazançla 15.702,24 puan, teknoloji endeksi yüzde 3 artışla 24.576,74 puan, sanayi endeksi yüzde 2,15 primle 13.924,90 puan ve hizmetler endeksi yüzde 1,37 yükselişle 10.650,25 puan oldu.

KUYAŞ Gayrimenkul en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 21,02 ile KUYAŞ Gayrimenkul oldu.

KUYAŞ Gayrimenkul'ü yüzde 18,48 ile Koza Altın İşletmeleri, yüzde 15,68'le Enerya Enerji izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 19,92'yle Reeder Teknoloji, yüzde 5,80'le Katılımevim Tasarruf Finansman ve yüzde 5,04'le Çan2 Termik olarak sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 842 milyar 232 milyon lirayla ASELSAN, 559 milyar 440 milyon lirayla Garanti BBVA ve 456 milyar lirayla Enka İnşaat ve Sanayi AŞ oldu.

Altın ve dolar yükseldi

24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 0,89 artışla 5 bin 568,3 liraya, cumhuriyet altınının fiyatı yüzde 0,89 yükselişle 37 bin 558 liraya çıktı.

Doların satış fiyatı yüzde 0,26 artarak 42,4440 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,74 düşerek 48,9370 lira oldu.

Geçen hafta 55,7690 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,32 azalışla 55,5930 liraya indi.

İsviçre frangı da önceki haftaya kıyasla yüzde 1,86 düşüşle 52,6560 liradan alıcı buldu.

(Sürecek)