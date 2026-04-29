Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,79 değer kazanarak 14.442,03 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 112,68 puan ve yüzde 0,79 artışla 14.442,03 puana çıktı.

Toplam işlem hacmi 89,2 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,18, holding endeksi ise yüzde 0,21 değer kazandı.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 2,12 ile metal ana sanayi, en fazla kaybeden ise yüzde 1,57 ile orman kağıt basım oldu.

Küresel piyasalar, Orta Doğu'daki gerilime ilişkin müzakere süreçlerinin durmasının risk iştahını sınırlamasına karşın büyük teknoloji şirketlerinin açıklayacağı bilançolar ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı öncesinde pozitif bir seyir izliyor.

Yurt içinde açıklanan verilere göre ise Türkiye'de işsizlik oranı martta bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 8,1 oldu.

Analistler, günün geri kalanında Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin haber akışının yanı sıra Almanya'da enflasyon ve ABD'de Fed'in faiz kararı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.500 ve 14.600 puanın direnç, 14.300 ve 14.200 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj

Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi! TOKİ'nin kiralık konut uygulaması başlıyor

Erdoğan tarih verdi! Kira fiyatlarını düşürecek uygulama başlıyor
Taraftar havalara uçacak! Dries Mertens geri dönüyor

Geri dönüyorlar!

Kim bunu ilk kez itiraf etti: Askerlerimiz esir düşmemek için kendilerini patlattı

İlk kez açıkladı! Savaşa gönderdiği askerlerle ilgili çarpıcı itiraf
İmza an meselesi! İşte Tedesco'nun yeni takımı

Fener taraftarını yıkan haber!

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi! TOKİ'nin kiralık konut uygulaması başlıyor

Erdoğan tarih verdi! Kira fiyatlarını düşürecek uygulama başlıyor
1 maç kaldı! Okan Buruk 'Oyna' dediği an madde devreye girecek

Yıldız ismin kaderi elinde! "Oyna" dediği an madde devreye girecek
İki kare arasında sadece 8 ay var! Samimiyetin kibri yendiği an

Samimiyetin kibri yendiği an!